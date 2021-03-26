A Milli Takım'ın Norveç karnesi

A Milli Futbol Takımı, yarınki rakibi Norveç ile yaptığı 9 maçtan 4'ünü kazandı, 3'ünü kaybetti. Ay-yıldızlı ekip, Norveç ile oynadığı son karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Takım'ın Norveç karnesi
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26 Mart 2021 12:59
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında cumartesi günü karşılaşacağı Norveç ile tarihte 10. kez rakip olacak.

İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1936'da olmak üzere geride kalan 9 maçtan 4'ünü Türkiye, 3'ünü Norveç kazandı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Bu müsabakalarda Türkiye'nin 11 golüne, Norveç 15 golle cevap verdi. 

- Son maçı Türkiye kazandı 

Ay-yıldızlı ekip, Norveç ile son maçını 17 Kasım 2007'de Oslo'da oynadı.

2008 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme mücadelesini Türkiye, Emre Belözoğlu ve Nihat Kahveci'nin golleriyle 2-1 kazandı. Milli takım, bu galibiyetle 2008 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda çok önemli bir galibiyet elde etmişti.  

- Türkiye-Norveç maçları 

Türkiye ile Norveç A milli futbol takımları arasında yapılan maçların sonuçları şöyle: 

     Tarih      Yer        Organizasyon Sonuç
17.11.2007 Oslo Avrupa Şampiyonası Elemeleri  2-1
28.03.2007 Frankfurt Avrupa Şampiyonası Elemeleri  2-2
15.08.2001 Oslo Özel  1-1
23.02.2000 İstanbul Özel  0-2
10.11.1993 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri  2-1
28.04.1993 Oslo Dünya Kupası Elemeleri  1-3
29.10.1961 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri  2-1
01.06.1961 Oslo Dünya Kupası Elemeleri  1-0
03.08.1936 Berlin Olimpiyat Oyunları  0-4
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

 



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