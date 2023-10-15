A Milli Takımın golü VAR'dan döndü!

Türkiye'nin Letonya ile karşı karşıya geldiği maçta Yunus Akgün'ün golü ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Haber; Sporx.com
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A Milli Takımın golü VAR'dan döndü!
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15 Ekim 2023 22:15
Son güncelleme 15 Ekim 2023 22:19
A Milli takımımızın, Letonya ile karşı karşıya geldiği maçta 21. dakikadaki golümüz VAR'dan döndü.

Ceza sahasına gönderilen topu Barış Alper, bekletmeden Hakan Çalhanoğlu'na bıraktı. Onun gelişine vuruşu ıska geçti. Arkadan topu iyi takip eden Yunus kalabalığın içinden topu ağlara gönderdi.

Pozisyon sonrası VAR, hakem Enea Jorgi'yi uyardı. Bir müddet bekleyen Jorgi, Hakan'ın ofsaytta olduğunun kendisine iletilmesinin ardından golü geçersiz saydı.

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