A Milli Takımımızın rakipleri belli oldu!

İŞTE ELEMELERDE GRUPLAR

kura çekimi yapıldı. Kuraya 2. torbadan katılan A Milli Takımımızın rakipleri Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık oldu.PortekizSırbistanİrlandaLüksemburgAzerbaycanİspanyaİsveçYunanistanGürcistanKosovaİtalyaİsviçreKuzey İrlandaBulgaristanLitvanyaFransaUkraynaFinlandiyaBosna HersekKazakistanBelçikaGallerÇek CumhuriyetiBelarusEstonyaDanimarkaAvusturyaİskoçyaİsrailFaroe AdalarıMoldovaHollandaNorveçKaradağLetonyaCebelitarıkHırvatistanSlovakyaRusyaSlovenyaKıbrıs Rum KesimiMaltaİngilterePolonyaMacaristanArnavutlukAndorraSan MarinoAlmanyaRomanyaİzlandaKuzey MakedonyaErmenistanLihtenştaynUEFA üyesi 55 ülkenin milli takımları, Katar'ın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılacak 13 takım arasına girebilmek için mücadele edecek.Avrupa elemelerinde takımlar, altışarlı 5 ve beşerli 5 gruba ayrılacak. Ekipler, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak.Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off'ların ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.1. Maçlar: 24-25 Mart 20212. Maçlar: 27-28 Mart 20213. Maçlar: 30-31 Mart 20214. Maçlar: 1-2 Eylül 20215. Maçlar: 4-5 Eylül 20216. Maçlar: 7-8 Eylül 20217. Maçlar: 8-9 Ekim 20218. Maçlar: 11-12 Ekim 20219. Maçlar: 11-13 Kasım 202110. Maçlar: 14-16 Kasım 202124-25 ve 28-29 Mart 2022