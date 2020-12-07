A Milli Takımımızın rakipleri belli oldu!

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi yapıldı. Kuraya 2. torbadan katılan A Milli Takımımızın rakipleri Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık oldu.
İŞTE ELEMELERDE GRUPLAR
A Grubu
Portekiz
Sırbistan
İrlanda
Lüksemburg
Azerbaycan
B Grubu
İspanya
İsveç
Yunanistan
Gürcistan
Kosova
C Grubu
İtalya
İsviçre
Kuzey İrlanda
Bulgaristan
Litvanya
D Grubu
Fransa
Ukrayna
Finlandiya
Bosna Hersek
Kazakistan
E Grubu
Belçika
Galler
Çek Cumhuriyeti
Belarus
Estonya
F Grubu
Danimarka
Avusturya
İskoçya
İsrail
Faroe Adaları
Moldova
G Grubu
Hollanda
TÜRKİYE
Norveç
Karadağ
Letonya
Cebelitarık
H Grubu
Hırvatistan
Slovakya
Rusya
Slovenya
Kıbrıs Rum Kesimi
Malta
I Grubu
İngiltere
Polonya
Macaristan
Arnavutluk
Andorra
San Marino
J Grubu
Almanya
Romanya
İzlanda
Kuzey Makedonya
Ermenistan
Lihtenştayn
Avrupa'dan 13 takım Katar'a gidecek
UEFA üyesi 55 ülkenin milli takımları, Katar'ın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılacak 13 takım arasına girebilmek için mücadele edecek.
Avrupa elemelerinde takımlar, altışarlı 5 ve beşerli 5 gruba ayrılacak. Ekipler, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak.
Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.
Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off'ların ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.
Eleme grupları maç tarihleri
1. Maçlar: 24-25 Mart 2021
2. Maçlar: 27-28 Mart 2021
3. Maçlar: 30-31 Mart 2021
4. Maçlar: 1-2 Eylül 2021
5. Maçlar: 4-5 Eylül 2021
6. Maçlar: 7-8 Eylül 2021
7. Maçlar: 8-9 Ekim 2021
8. Maçlar: 11-12 Ekim 2021
9. Maçlar: 11-13 Kasım 2021
10. Maçlar: 14-16 Kasım 2021
Play-off maçlarının tarihleri
24-25 ve 28-29 Mart 2022
İŞTE ELEMELERDE GRUPLAR
A Grubu
Portekiz
Sırbistan
İrlanda
Lüksemburg
Azerbaycan
B Grubu
İspanya
İsveç
Yunanistan
Gürcistan
Kosova
C Grubu
İtalya
İsviçre
Kuzey İrlanda
Bulgaristan
Litvanya
D Grubu
Fransa
Ukrayna
Finlandiya
Bosna Hersek
Kazakistan
E Grubu
Belçika
Galler
Çek Cumhuriyeti
Belarus
Estonya
F Grubu
Danimarka
Avusturya
İskoçya
İsrail
Faroe Adaları
Moldova
G Grubu
Hollanda
TÜRKİYE
Norveç
Karadağ
Letonya
Cebelitarık
H Grubu
Hırvatistan
Slovakya
Rusya
Slovenya
Kıbrıs Rum Kesimi
Malta
I Grubu
İngiltere
Polonya
Macaristan
Arnavutluk
Andorra
San Marino
J Grubu
Almanya
Romanya
İzlanda
Kuzey Makedonya
Ermenistan
Lihtenştayn
Avrupa'dan 13 takım Katar'a gidecek
UEFA üyesi 55 ülkenin milli takımları, Katar'ın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılacak 13 takım arasına girebilmek için mücadele edecek.
Avrupa elemelerinde takımlar, altışarlı 5 ve beşerli 5 gruba ayrılacak. Ekipler, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak.
Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.
Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off'ların ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.
Eleme grupları maç tarihleri
1. Maçlar: 24-25 Mart 2021
2. Maçlar: 27-28 Mart 2021
3. Maçlar: 30-31 Mart 2021
4. Maçlar: 1-2 Eylül 2021
5. Maçlar: 4-5 Eylül 2021
6. Maçlar: 7-8 Eylül 2021
7. Maçlar: 8-9 Ekim 2021
8. Maçlar: 11-12 Ekim 2021
9. Maçlar: 11-13 Kasım 2021
10. Maçlar: 14-16 Kasım 2021
Play-off maçlarının tarihleri
24-25 ve 28-29 Mart 2022