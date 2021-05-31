A Milli Takımımızın rakibi Gine

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında Gine ile karşı karşıya gelecek.

Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Azerbaycan Futbol Federasyonundan hakem Aliyar Aghayev düdük çalacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Teknik direktör Şenol Güneş, 30 kişilik aday kadroyu 1 Haziran'da 26'ya düşürmeden önceki son maç olan Gine karşılaşmasında performansını görmek istediği oyuncularını son kez izleyecek. Ay-yıldızlı ekipte sakat oyuncu bulunmuyor.

Antalya kampı 1 Haziran'da sona erecek ay-yıldızlı ekip, 2 Haziran'dan itibaren hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek.



A Milli Takımımızın muhtemel 11'i

Gine'nin muhtemel 11'i

ŞENOL GÜNEŞ'İN 75. MAÇI

GÜNEŞ İLE 22. ÖZEL MAÇ

GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 53 RESMİ MAÇ

A MİLLİ TAKIM'IN 591. MAÇI

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

GİNE İLE İLK MAÇ

2021 YILINDAKİ 5. MAÇ

Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Okay, Ozan, Mahmut, İrfan Can, Kenan Karaman, Burak YılmazA.Keita, Konate, I.Conte, S.Conte, Sylla, A.Camara, Pogba, M.Camara, L. Keita, Barry, KabaŞenol Güneş, Gine ile 31 Mayıs Pazartesi günü oynanacak hazırlık maçında ay-yıldızlı ekibin başında 75. karşılaşmasına çıkacak.Milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 53'ü resmi, 21'i özel 74 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 74 maçta 36 galibiyet, 21 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.Türkiye, Güneş yönetiminde 118 gol attı, kalesinde 74 gole engel olamadı.A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 22. özel maçını Gine'ye karşı oynayacak.Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 21 özel maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 53 resmi maç oynadı.Türkiye, Güneş idaresinde yaptığı 53 resmi maçın 30'unu kazandı, 10'unu yitirdi, 13'ünde ise eşitliği bozamadı.Bu maçlarda 96 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 48 gol gördü.A Milli Futbol Takımı, Gine ile yapacağı özel maçla tarihinde 591. kez sahaya çıkacak.Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 316'sı resmi, 274'ü özel 590 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 225 galibiyet, 141 beraberlik ve 224 yenilgi aldı.Ay-yıldızlı ekip, 252'si deplasmanda, 258'i evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 787 gol attı, kalesinde 843 gol gördü.A Milli Takım, bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 590 karşılaşmanın 508'ini Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.A Milli Futbol Takımı, geride kalan 590 maçın birini hükmen kazandı.Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.A Milli Futbol Takımı, Gine ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.Daha önce Afrika temsilcileriyle 23 kez rakip olan milli takım, Gine maçıyla birlikte tarihindeki 90. farklı ülkeyle karşılaşmış olacak.A Milli Takım, Gine karşılaşmasıyla 2021 yılındaki beşinci maçına çıkacak. Milliler, oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında ise sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı ise 2-1 kazandı.