A Milli Takımımızın maçları seyircisiz olacak!

A Milli Futbol Takımımızın Slovenya ve Avusturya hazırlık maçları koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak.



SLOVENYA'DA VAKA SAYISI 31'E ÇIKTI

A Milli Takımımız 27 Mart'ta Slovenya ile Ljubljana'da, 30 Mart'ta da Avusturya ile Viyanada birer özel maç yapacak.Karşılaşmaların ertelenmesinin ya da Türkiye'ye alınmasının da gündeme geldiği ancak seyircisiz oynama kararı alındığı kaydedildi.Koronavirüs vakası sayısının 31'e çıktığı Slovenya'da hükümet, salgının yayılmasını engellemek amacıyla ek tedbirler aldı.Slovenya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, yeni tedbirler kapsamında, Alp Disiplini Kupası da dahil olmak üzere açık alanda gerçekleştirilecek 500 ve üzeri ziyaretçili tüm spor etkinliklerinin seyircisiz yapılmasına karar verildiği kaydedildi.Ayrıca, kapalı alanlardaki spor etkinliklerinin de 100 kişi ile sınırlandırıldığı duyuruldu.