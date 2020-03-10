A Milli Takımımızın maçları seyircisiz olacak!

A Milli Takımımızın EURO 2020 yolunda oynayacağı hazırlık maçlarında seyirci olmayacak.

A Milli Takımımızın maçları seyircisiz olacak!
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10 Mart 2020 15:58
A Milli Futbol Takımımızın Slovenya ve Avusturya hazırlık maçları koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak.

A Milli Takımımız 27 Mart'ta Slovenya ile Ljubljana'da, 30 Mart'ta da Avusturya ile Viyanada birer özel maç yapacak.

Karşılaşmaların ertelenmesinin ya da Türkiye'ye alınmasının da gündeme geldiği ancak seyircisiz oynama kararı alındığı kaydedildi.

SLOVENYA'DA VAKA SAYISI 31'E ÇIKTI
Koronavirüs vakası sayısının 31'e çıktığı Slovenya'da hükümet, salgının yayılmasını engellemek amacıyla ek tedbirler aldı.

Slovenya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, yeni tedbirler kapsamında, Alp Disiplini Kupası da dahil olmak üzere açık alanda gerçekleştirilecek 500 ve üzeri ziyaretçili tüm spor etkinliklerinin seyircisiz yapılmasına karar verildiği kaydedildi.

Ayrıca, kapalı alanlardaki spor etkinliklerinin de 100 kişi ile sınırlandırıldığı duyuruldu.




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