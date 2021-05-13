A Milli Takımımızın EURO 2020 kadrosu açıklanıyor

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 için geniş kadroyu açıklayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Takımımızın EURO 2020 kadrosu açıklanıyor
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13 Mayıs 2021 18:53
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesinde Antalya'da gerçekleşecek kampın geniş kadrosunu yarın açıklayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Güneş, 17 Mayıs Pazartesi günü toplanmaya başlayacak kampın kadrosunu yarın yapacağı çevrim içi toplantı ile duyuracak.

Toplantı, TFF'nin YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.



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