A Milli Takımımız, Köln'e gitti!

Özel maçta Almanya'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımımız, Köln'e gitti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
A Milli Takımımız, Köln'e gitti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ekim 2020 15:32
Özel maçta yarın deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, Almanya'ya gitti.

A Milliler, Köln Stadı'nda yarın oynanacak mücadele için saat 11.00'de İstanbul Havalimanı'ndan THY'ye ait özel uçakla Köln kentine hareket etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın yapılacağı statta TSİ 20.30'da düzenlenecek basın toplantısında maça ilişkin soruları cevaplayacak. 

Milliler, karşılaşmanın hazırlıklarını da statta yapacağı son çalışmayla tamamlayacak. 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için