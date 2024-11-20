A Milli Takımımız'ı yıkan Krstovic'ten kariyerinde bir ilk!

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup son maçında Milli Takımımız karşısında 3 gole imza atan Karadağlı yıldız kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; DHA
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A Milli Takımımız'ı yıkan Krstovic'ten kariyerinde bir ilk!
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20 Kasım 2024 11:35
A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup son maçında Karadağ deplasmanında hesapta olmayan bir mağlubiyet aldı: 3-1. Ay-Yıldızlı ekibimizin durduramadığı Nikola Krstovic gecenin yıldızı oldu.

KARİYERİNDE BİR İLK

3 gole imza atan 24 yaşındaki futbolcu milli takım kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. Lecce'de kariyerini sürdüren Krstovic'in grupta geride kalan 5 maçta golü bulunmuyordu.

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO

Piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen yıldız oyuncu, Serie A'da 12 maçta 2 kez ağları salladı. 

 
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