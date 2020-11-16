A Milli Takımımımız umudunu koruyor: Macarlar takıldı

A Milli Takımımızın yer aldığı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Macaristan evinde Sırbistan ile karşı karşıya geldi.



Puskas Arena'da oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi ve A Milli Takımımız umutlarını son maça taşıdı.



Sırbistan, 17. dakikada Radonjic'in attığı golle öne geçerken, Macaristan'da Kalmar 39. dakikada beraberliği sağladı ve maç eşitlikle sonuçlandı.



GRUPTA SON DURUM



Bu skorla birlikte puanını 8 yapan Macaristan, aynı puanlı Rusya'nın ardından 2. sırada kaldı. Grupta henüz galibiyeti olmayan Sırbistan ise 3 beraberlikle 3 puanla son sırada yer aldı. A Milli Takımımız da grupta 6 puanla 3. sırada yer alıyor.



Grubun son haftasındaki maçlar, lideri ve küme düşecek takımı belirleyecek. Gruptan lider olarak çıkacak takım, playoff maçları oynayarak Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanma mücadelesi verecek.



GRUPTA PUAN DURUMU



8 puan-Rusya

8 puan-Macaristan

6 puan-TÜRKİYE

3 puan-Sırbistan



SON MAÇLAR [18 KASIM]



Sırbistan - Rusya

Macaristan - Türkiye



