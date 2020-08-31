A Milli Takımı'da Mert Çetin, aday kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nda Mert Çetin, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Haber; AA
A Milli Takımı'da Mert Çetin, aday kadrodan çıkarıldı
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31 Ağustos 2020 12:40
A Milli Futbol Takımı'nda Mert Çetin, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İtalya'nın Hellas Verona takımında forma giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusunun sağ ayak tabanındaki sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Milli takım, UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de Macaristan ve 6 Eylül'de Sırbistan ile karşılaşacak.

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