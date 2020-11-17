A Milli Takım'da 'Şut' sağanağı

Savunma performansıyla zaman zaman eleştirilen A Milli Takım, hücum karnesinde ise Uluslar Ligi'nin en fazla rakip kaleyi yoklayan ekipleri arasına girdi. Türkiye şu ana kadar oynadığı 5 karşılaşmada maç başına 11.4 şut denemesi yaptı ve bu değerle mücadele veren 55 ekip içerisinde 5. sırayı aldı. Listede İspanya maç başına 15 olan karnesiyle zirveye otururken, Portekiz 14.6, Almanya 12.4, Çekya ise 11.8 ile İspanya Milli Takımı'nı takip etti. Attığı şut değeriyle Uluslar Ligi'nde ilk 5 içerisinde yer alan A Milli Takımımız'da maç başına en fazla şut atan isimler ise Cengiz Ünder (2.5), Hakan Çalhanoğlu (1.8) ve Burak Yılmaz (1.5) oldu.



HAKAN ÇALHANOĞLU KLASINI KONUŞTURDU

Türkiye'nin şut karnesini yükselten isimlerden biri de Hakan Çalhanoğlu oldu. Milan forması altında önemli işler yapan yıldız oyuncu, Uluslar Ligi'nde de gol pozisyonuna sokan pas sıralamasında başları çekti. Her maç ortalama 3 kez takım arkadaşlarını ciddi pozisyonlara sokan paslar atan Çalhanoğlu, bu alanda turnuvanın en iyi 9. ismi durumunda bulunuyor.



EFECAN'A SÜRPRİZ KUTLAMA

A Milli Takım'da dün Efecan Karaca'nın 31. yaş günü Riva kampında kutlandı. Ay-yıldızlı formayla fotoğrafının yer aldığı pastayı kesen Alanyasporlu orta saha oyuncusu, yapılan sürprizi çok beğendiğini ve çok mutlu olduğunu söyledi. Kesilen pastanın ilk dilimini kaptan Burak Yılmaz'ın elinden yiyen Efecan, daha sonra teknik ekip ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.



MACARİSTAN MAÇINA SLOVAK HAKEM

Ay-yıldızlı ekibin, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın Macaristan ile Budapeşte'de oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. Puşkaş Arena'da oynanacak ve saat 22.45'te başlayacak karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Filip Glova olacak.



4 OYUNCU SAHADA OLMAYACAK

MİLLİ Takım'ın yarın Macaristan'la oynayacağı karşılaşmada 4 oyuncu forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Zeki Çelik ve Çağlar Söyüncü , Rusya maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Cengiz Ünder ile Şenol Güneş tarafından izin verilen Enes Ünal , 23 kişilik Macaristan maçı kadrosunda yer almayacak. Milliler, maç için bugün saat 12.00'de Macaristan'a hareket edecek.