A Milli Takım'da sürpriz ayrılık!

A Milli Basketbol Takımında Başantrenör Ufuk Sarıca ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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A Milli Takım'da sürpriz ayrılık!
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20 Kasım 2020 13:15
A Milli Basketbol Takımında Başantrenör Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı.

 TBF'den yapılan açıklamada, "A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Sayın Ufuk Sarıca ile birlikteliğimiz sona erdirilmiştir. Ufuk Sarıca ve bu görev süresince her türlü desteği veren Pınar Karşıyaka Spor Kulübü'ne teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.

Milli Takım'da Ufuk Sarıca'nın yerine Orhun Ene ile anlaşmaya varıldığı belirtiliyor.



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