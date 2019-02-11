A Milli Takım'da Lucescu dönemi sona erdi!

A Milli Takım'da Lucescu dönemi sona erdi ve TFF Yönetimi, Şenol Güneş ile görüşmelere başladı.

11 Şubat 2019 15:08
A Milli Takım'da Lucescu dönemi sona erdi!
Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Şenol Güneş ve Mircea Lucescu arasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mircea Lucescu ile yollarını ayırma kararı alan Türkiye Futbol Federasyonu, bu kararını Rumen teknik direktöre bugün iletti.

Lucescu'nun görevine son verilmesinin ardından Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile masaya oturan TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Şenol Güneş'in sezon sonuna kadar hem Milli Takım hem de Beşiktaş'ı çalıştırmasını isteyecek. Şenol Güneş'in hem A Milli Takım hem de Beşiktaş'ı çalıştırmasına sıcak bakan Fikret Orman, Güneş'in "iki takım" konusunda ikna edilmesi durumunda Demirören'in bu talebine olumlu karşılık verecek.
Türkiye Futbol Federasyonu ile Şenol Güneş arasında bir anlaşma olması durumunda Beşiktaş sezon sonuna kadar Güneş ile yola devam edecek ve sezon sonunda da Guti, Tamer Tuna ve Sergen Yalçın opsiyonlarından birine yönelerek teknik direktör konusundaki sorunu ortadan kaldıracak.

LUCESCU'NUN TAZMİNATI YOK

Lucescu ile sözleşmesi 30 Haziran 2019'da sona erecek olan Türkiye Futbol Federasyonu ile Rumen teknik direktör arasında yapılan sözleşmede herhangi bir tazminat maddesi bulunmuyor. Lucescu'nun görevine "bir ay önceden haber vermek şartı" ile son verme hakkını sözleşme ile sabit olacak şekilde elinde bulunduran Türkiye Futbol Federasyonu, Rumen teknik adama sadece 2.5 milyon euro yıllık maaşından hak ettiği/kalan tutarı (600 bin euro) ödeyecek. TFF'nin son dönemde sözleşmesini feshettiği teknik direktöre yaptığı ödemeler

• Lucescu: Maaş (----)
• Fatih Terim: Maaş (8 milyon TL
• Abdullah Avcı: Tazminat yok
• Guus Hiddink: Maaş (975 bin euro)
• Ersun Yanal: Maaş (180 bin TL)



KİM, NE DEMİŞTİ?

ŞENOL GÜNEŞ; Milli takım ve kulüp takımını birlikte çalıştırmanın doğru olmadığını yine düşünüyorum, o düşüncem geçerli. Şu anda öyle bir şey yok, geçerli olan bir şey yok. Lucescu var bir antrenör, ben de buranın mukaveleli antrenörüyorum. Nasıl olacak? Teklif var deniyor, bana da geliyor ama bir resmiyet olması lazım. 3 senelik teklif de var diyorlardı. Yıldırım Bey orada, federasyon orada, Fikret Bey burada. Mukavelem devam ediyor mu? Nasıl gideceğim ben? Barcelona istiyor, nasıl gideceğim?"

FİKRET ORMAN: Sezon sonu Şenol Güneş ile konuşacaklarını belirten Fikret Orman, "Sezon sonu hoca ile konuşuruz, şartları konuşuruz, hoca beğenmeyebilir, Milli Takım'a gidebilir, başka bir dünya kulübüne gidebilir, Şenol Güneş böyle bir hoca. Ancak bunlara sezon sonu bakılır. Sezon sonu hocamız kalmak isterse, biz de onunla sözleşme konuşuruz. Başkan seçilirsem bunlar olabilir"


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