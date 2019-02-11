A Milli Takım'da Lucescu dönemi sona erdi!

LUCESCU'NUN TAZMİNATI YOK

KİM, NE DEMİŞTİ?

ŞENOL GÜNEŞ;

FİKRET ORMAN:

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Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Şenol Güneş ve Mircea Lucescu arasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mircea Lucescu ile yollarını ayırma kararı alan Türkiye Futbol Federasyonu, bu kararını Rumen teknik direktöre bugün iletti.Lucescu'nun görevine son verilmesinin ardındanŞenol Güneş'in sezon sonuna kadar hem Milli Takım hem de Beşiktaş'ı çalıştırmasını isteyecek. Şenol Güneş'in hem A Milli Takım hem de Beşiktaş'ı çalıştırmasına sıcak bakan Fikret Orman, Güneş'in "iki takım" konusunda ikna edilmesi durumunda Demirören'in bu talebine olumlu karşılık verecek.Türkiye Futbol Federasyonu ileile yola devam edecek ve sezon sonunda da Guti, Tamer Tuna ve Sergen Yalçın opsiyonlarından birine yönelerek teknik direktör konusundaki sorunu ortadan kaldıracak.Lucescu ile sözleşmesi 30 Haziran 2019'da sona erecek olan Türkiye Futbol Federasyonu ile Rumen teknik direktör arasında yapılan sözleşmede herhangi bir tazminat maddesi bulunmuyor. Lucescu'nun görevine "bir ay önceden haber vermek şartı" ile son verme hakkını sözleşme ile sabit olacak şekilde elinde bulunduran• Lucescu: Maaş (----)• Fatih Terim: Maaş (8 milyon TL• Abdullah Avcı: Tazminat yok• Guus Hiddink: Maaş (975 bin euro)• Ersun Yanal: Maaş (180 bin TL)Milli takım ve kulüp takımını birlikte çalıştırmanın doğru olmadığını yine düşünüyorum, o düşüncem geçerli. Şu anda öyle bir şey yok, geçerli olan bir şey yok. Lucescu var bir antrenör, ben de buranın mukaveleli antrenörüyorum. Nasıl olacak? Teklif var deniyor, bana da geliyor ama bir resmiyet olması lazım. 3 senelik teklif de var diyorlardı. Yıldırım Bey orada, federasyon orada, Fikret Bey burada. Mukavelem devam ediyor mu? Nasıl gideceğim ben? Barcelona istiyor, nasıl gideceğim?"Sezon sonu Şenol Güneş ile konuşacaklarını belirten Fikret Orman, "Sezon sonu hoca ile konuşuruz, şartları konuşuruz, hoca beğenmeyebilir, Milli Takım'a gidebilir, başka bir dünya kulübüne gidebilir, Şenol Güneş böyle bir hoca. Ancak bunlara sezon sonu bakılır. Sezon sonu hocamız kalmak isterse, biz de onunla sözleşme konuşuruz. Başkan seçilirsem bunlar olabilir"