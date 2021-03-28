A Milli Takım'da koronavirüs şüphesi!

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 3. maçında Letonya'yı konuk edecek olan A Milli Takım'da koronavirüs şüphesine rastlandı.



3 futbolcu için koronavirüsten şüphelenilirken, oyuncuların durumunun 29 Mart'ta yapılacak kontroller sonrasında belli olacağı belirtildi.



MUSTAFA DENİZLİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA



Teknik direktör Mustafa Denizli, Aspor'daki "Takım oyunu" programında konuyla ilgili flaş bir açıklama yaptı.



A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneşle konuştuğunu söyleyen Mustafa Denizli "Akşam Şenol Hoca ile konuştum. Pazartesi de test yapılacak ama negatif çıkma şansı daha düşük." ifadelerini kullandı.



