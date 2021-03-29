A Milli Takım'da Haaland motivasyonu! Burak Yılmaz 'kamçıladı'

'Korkacak mıyız?'

Yine aynı çalışma

Çark etti!

Erling Haaland

🇳🇴Norveç - Türkiye🇹🇷



🔸0: İsabetli şut

🔸0: Orta

🔸0: Önemli pas

🔸0: Uzun top

🔸0: Kazanılan ikili mücadele

🔸0: Yapılan faul

🔸0: Top çalma

🔸0: Pas arası

🔸1: Ofsayt

🔸1: Kazanılan hava topu

🔸1: Top sürme girişimi

🔸2: Şut

🔸8: Top kaybı https://t.co/LGEqEkAUVb



— Sporx (@sporx) March 27, 2021

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası yolunda, Hollanda'nın ardından Norveç'i de 3-0 ile geçen A Milli Takımımız, İspanya'daki bu karşılaşmaya çok farklı bir yöntemle hazırlandı.Galatasaraylı Linnes'in sözleriyle birbirini çok iyi motive ettiğini gören teknik direktör Şenol Güneş'in, Çağlar Söyüncü'yü ise, Haaland ve Sörloth'a karşı özel olarak hazırladığı ifade edildi.Futbolcuların, kendi aralarında yaptığı toplantılarında, "r" diyerek maça hazırlandıkları öğrenildi.Hollanda'nın görüntülü analizlerini 1,5 ay öncesinden oyuncularına gönderen Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, aynı uygulamayı Norveç karşılaşması için de yaptığı ortaya çıktı. Özellikle Haaland ve Sörloth'un bireysel analizlerini görüntülü bir şekilde savunma oyuncularına gönderen Güneş, Norveç'in orta sahasının etkisizleştirilmesi için de videolar hazırlattı.Hollanda'nın görüntülü analizlerini 1,5 ay öncesinden oyuncularına gönderen Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, aynı uygulamayı Norveç karşılaşması için de yaptığı ortaya çıktı. Özellikle Haaland ve Sörloth'un bireysel analizlerini görüntülü bir şekilde savunma oyuncularına gönderen Güneş, Norveç'in orta sahasının etkisizleştirilmesi için de videolar hazırlattı.Sözleriyle Türkiye'yi adeta Norveç maçına hazırlayan Martin Linnes'in eşi Elisabeth Haugen, twitter'dan, "Martin'in sözleri çarpıtıldı" dedi. Haugen, "Aslında orada söylemek istediği şey şuydu: Haaland, bugünlerde Norveç'in en iyi oyuncusu (Avrupa'da herkes onu konuşuyor) ve ona karşı Türkiye savunmada ekstra önlem almalı (Ki çok iyi önlem aldılar). Tebrik ediyorum. Bugün Norveç'te öğrendiğimiz tek şey: Türkiye Ligi, Norveçlilerin düşündüğünden çok daha iyi durumda" diye yazdı.