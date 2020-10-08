A Milli Takım'da gözler şimdi Rusya'da

A Milli Takım, özel maçta Almanya'nın konuğu oldu. Ay- Yıldızlılar'ın hocası Şenol Güneş, pazar günü Rusya ile deplasmanda oynanacak maçı düşünerek alternatif ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıktı. Güneş; Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu gibi yıldızlarını dinlendirdi. Deneyimli teknik adam Almanlar'a karşı Efecan Karaca, Emre Kılınç, Enes Ünal gibi milli takımda maç tecrübesi düşük olan isimleri oynattı. Güneş'in aklı Rusya'daydı. UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta ilk 2 maçında galibiyet alamayan, Macaristan'a yenilen, Sırplar'la berabere kalan Milliler, Rusya'yla oynanacak mücadeleyi önemsiyor.



Hedef yeniden A Ligi



Pazar gecesi saat 21.45'teki karşılaşmada tüm aslarını kullanmayı planlayan Güneş'in aynı kendisi gibi yedek ağırlıklı kadroyla oynayan Almanya'ya karşı aslarını yormak istemediği bildirildi. Ruslar'la deplasmanda oynanacak müsabakanın ardından üst üste iki Uluslar Ligi maçını da evinde oynayacak Türkiye saha avantajını kullanarak gruptan lider olarak ayrılıp yeniden A Ligi'ne geri dönmeyi planlıyor.



