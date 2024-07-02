A Milli Takım, tarihinde üçüncü kez çeyrek finalde

EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı eleyen A Milli Futbol Takımı, 6. kez mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda 3. kez çeyrek finalde boy gösterecek.

A Milli Takım, tarihinde üçüncü kez çeyrek finalde
A Milli Futbol Takımı, 6. kez mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda 3. kez çeyrek finalde mücadele edecek.

Milli takım, daha önce EURO 2000 ve EURO 2008'de çeyrek finalde yer almıştı.

Türkiye, 2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği finallerde gruptan çıkıp çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti.

Ay-yıldızlı ekip, EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa şampiyonaları tarihindeki en iyi derecesine imza attı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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