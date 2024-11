A Milli Takım, son maçta liderlik için sahaya çıkıyor!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. ve son maçında salı günü deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek.



Niksic Şehir Stadı'ndaki mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak. Karşılaşma TV 8'den canlı yayınlanacak.



Karşılaşmada İsviçre Futbol Federasyonundan hakem Urs Schnyder düdük çalacak. Schnyder'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Sven Wolfensberger olacak.



İki takım arasında Samsun'da oynanan maçı Türkiye, İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 kazandı.



Hedef A Ligi



Organizasyonda 4. Grup'taki son maçlar öncesinde A Milli Futbol Takımı 11 puanla lider durumda bulunuyor.



9 puanla ikinci sırada yer alan Galler'in de A Grubu'na yükselme şansı sürüyor.



Grupta İzlanda 7 puanla 3'üncü, puanı bulunmayan ve C Ligi'ne düşmesi kesinleşen Karadağ ise son sırada yer alıyor.



Ay-yıldızlı ekip, Karadağ karşısında kazanırsa Galler-İzlanda karşılaşmasının sonucuna bakılmaksızın 14 puanla lider olarak adını A Grubu'na yazdıracak.



Milli takımın, Karadağ ile berabere kalması ya da mağlup olması halinde ise liderlik için Galler-İzlanda maçının sonucu önem kazanacak.



Galler ile iki maçta da berabere kalan ay-yıldızlı ekibin genel averajı, Galler'den 3 gol fazla durumda.



Centilmenlik puanı



Milli takımın, Karadağ ile golsüz berabere kalması halinde Galler de İzlanda'yı 3-0 yenerse averaj, ikili averaj, atılan ve yenilen goller eşitlenecek.



Bu durumda ise iki takımın centilmenlik puanı (görülen kartlar) lideri belirleyecek.



Türkiye, gruptaki ilk maçında deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı. İzmir'de ikinci maçta İzlanda'yı 3-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, üçüncü karşılaşmada Samsun'da Karadağ'ı 1-0, dördüncüde ise deplasmanda İzlanda'yı 4-2 yendi. Türkiye, beşinci maçında ise Kayseri'de Galler karşısında sahadan golsüz berabere ayrıldı.



Karadağ ise sırasıyla, İzlanda'ya 2-0, Galler'e 2-1, Türkiye'ye 1-0, Galler'e 1-0 ve İzlanda'ya 2-0 mağlup oldu.



Gruptaki Galler-İzlanda maçı da TSİ 22.45'te başlayacak.



Kenan Yıldız geri dönüyor



Ay-yıldızlı ekipte cezası sona eren Kenan Yıldız bu maçta forma giyebilecek. Cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı ise bu maçta takımdaki yerini alamayacak.



Milli takımda, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Gül, Ahmed Kutucu ile sonradan kadroya davet edilen Eren Dinkci sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Ay-yıldızlı ekipte Yasin Özcan, Bertuğ Yıldırım, Cihan Çanak ve Gökhan Sazdağı ise aday kadroya dahil edildi.



Galler karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Eren Elmalı'nın durumu ise maç günü netlik kazanacak.



Türkiye'nin aday kadrosu



A Milli Takım'ın Karadağ maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:



Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)



Defans: Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Zeki Çelik (Roma), Gökhan Sazdağı (Kayserispor)



Orta saha: Doğucan Haspolat (Westerlo), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu, Cihan Çanak (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)



Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), Enes Ünal (Bournemouth), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)