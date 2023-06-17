A Milli Takım Samsun'a geldi

A Milli Futbol Takımı EURO 2024 elemelerinde Galler'le oynanacak maç için Samsun'a geldi.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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A Milli Takım Samsun'a geldi
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17 Haziran 2023 18:26
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Galler ile oynayacağı maç için TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kuruluyla birlikte Samsun'a geldi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 19 Haziran'da Samsun'da Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Letonya maçının ardından THY'ye ait özel uçakla TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kuruluyla birlikte bugün Samsun'a geldi. Teknik direktör Stefan Kuntz nezaretindeki kafile, konaklayacağı otele geçti.

BİLETLER TÜKENDİ

A Milli Futbol Takımı bugün saat 19.00'da Samsunspor Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri'nde antrenman yapacak. Pazar günü teknik direktör Stefan Kuntz'un 18.45'te yapacağı basın toplantısının ardından bir antrenman daha yaparak dinlenmeye geçecek. Ay-yıldızlılar, 19 Haziran Pazartesi saat 21.45'te Galler ile karşışacak. 39 bin 919 kişilik 19 Mayıs Stadı'nın biletleri ise tükendi.

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