A Milli Takım, Rusya'ya karşı ilki yaşadı

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki beşinci maçında sahasında Rusya'yı 3-2 yenen Türkiye, gruptaki ilk galibiyetini elde etti.



Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın 11. dakikasında Cheryshev'in golünü engelleyemeyen ay-yıldızlı ekip, 26. dakikada Kenan Karaman, 32. dakikada Cengiz Ünder ve 51. dakikada penaltıdan Cenk Tosun'un golleriyle sonuca gitti. Konuk ekibin 57. dakikada Kuzyaev'in ayağından bulduğu gol Rusya için yeterli olmadı.



Türkiye bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltti ve son maçlar öncesinde grup liderliği şansını sürdürdü. Gruptaki ilk yenilgisini alan Rusya ise 8 puanda kaldı.



- Rusya karşısında ilk galibiyet



Rusya'yı 3-2 yenen A Milli Futbol Takımı, rakibine karşı oynadığı 8. maçta ilk galibiyetine ulaştı.



Daha önce Rusya ile 7 maçta karşı karşıya gelen ay-yıldızlı ekip, 4 yenilgi ve 3 beraberlik almıştı.



Rusya ile bugüne kadar oynadığı 7 maçta toplam 3 gol atabilen Türkiye, bu kez tek maçta 3 kez rakip ağları havalandırdı.



Türkiye ve Rusya, ilk kez 20 Nisan 1994'te Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşılaşmış, konuk ekip müsabakayı Dmitri Radchenko'nun golüyle 1-0 kazanmıştı.



- 2020 yılındaki ilk galibiyet



A Milli Futbol Takımı, Rusya'ya karşı üstünlük sağlayarak 2020 yılındaki ilk maçını kazanmayı başardı.



Bu maça kadar 2020 yılında oynadığı 6 maçta 5 beraberlik ve 1 yenilgi alan milliler, bu yıl ilk galibiyetine Rusya karşısında ulaştı.



