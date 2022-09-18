A Milli Takım, Riva'da toplanıyor

A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi'ndeki Lüksemburg ve Faroe Adaları karşılaşmaları için Riva'da bir araya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
A Milli Takım, Riva'da toplanıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Eylül 2022 18:02
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ve Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Riva'da toplanmaya başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre milliler, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül'de İstanbul'da Lüksemburg, 25 Eylül'de de deplasmanda Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmalar için TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanıyor.

Kulüp takımlarıyla maçlarını tamamlayan aday kadrodaki futbolcular kampa katılırken, diğer oyuncular da maç ve seyahat programlarına bağlı olarak Riva'ya gelecek.

Ay-yıldızlılar, Lüksemburg ve Faroe Adaları maçlarının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ