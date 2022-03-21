A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde 24 Mart Perşembe günü Portekiz'e konuk olacağı karşılaşma için bu ülkeye gitti.
Ay-yıldızlı kafile, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçakla müsabakanın oynanacağı Porto kentine hareket etti.
Türkiye'de oynayan futbolcular kafilede yer alırken, yurt dışında görev yapan milli oyuncuların büyük bölümü ise Portekiz'de takıma katılacak. Teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki milli takım, ilk çalışmasını TSİ 20.00'de Sao Miguel Stadyumu'nda basına açık yapacak.
Ay-yıldızlı kafile, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçakla müsabakanın oynanacağı Porto kentine hareket etti.
Türkiye'de oynayan futbolcular kafilede yer alırken, yurt dışında görev yapan milli oyuncuların büyük bölümü ise Portekiz'de takıma katılacak. Teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki milli takım, ilk çalışmasını TSİ 20.00'de Sao Miguel Stadyumu'nda basına açık yapacak.