A Milli Takım, Polonya'ya kaybetti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin ikinci hafta ikinci maçında Polonya'ya 3-0 kaybetti.

Haber; AA
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A Milli Takım, Polonya'ya kaybetti
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15 Haziran 2023 13:36
Son güncelleme 15 Haziran 2023 13:59
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin ikinci hafta ikinci maçında Polonya'ya 3-0 mağlup oldu.

Hong Kong'da gerçekleştirilen ikinci hafta mücadelesine dün 3-0'lık Hollanda galibiyetiyle başlayan "Filenin Sultanları", üçüncü maçında ise cuma günü (TSİ) 08.30'da Kanada ile karşılaşacak.

Milli takımın ligde 4 galibiyet 2 yenilgisi bulunuyor.

Salon: Hong Kong Coliseum

Hakemler: Igor Porvaznik (Slovakya), Carla Hoorweg (Avustralya)

Polonya: Stysiak, Lukasik, Jurczyk, Wenerska, Pozanski, Korneluk (Stenzel, Galkowska, Fedusio, Nowicka)

Türkiye: Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melisa Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Ayça Aykaç, Elif Şahin, Saliha Şahin, Aslı Kalaç, İlkin Aydın)

Setler: 25-22, 25-20, 30-28

Süre: 89 dakika

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