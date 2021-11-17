A Milli Takım Play-Off'a kaldı

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında A Milli Takımımız, Karadağ deplasmanına konuk oldu.
Podgorica City Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Türkiye'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu sonucun ardından A Milli Takımımız, Hollanda'nın Norveç'i 2-0 mağlup etmesiyle 21 puanla grup ikincisi oldu ve Dünya Kupası için play-off oynamaya hak kazandı. Karadağ ise grubu 12 puanla 4. sırada tamamladı.
A Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 60. dakikada Orkun Kökçü kaydetti. Karadağ'ın tek sayısı 4. dakikada Beciraj'dan geldi.
G GRUBU PUAN DURUMU
1- Hollanda: 24 (25 averaj)
2- TÜRKİYE: 21 (11 averaj)
3- Norveç: 18 (7 averaj)
Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda playofflarda mücadele edecek 12 takım belli oldu.
A Milli Takımımızın da yer aldığı playofflarda yer alan 12 takım şöyle:
Portekiz
İskoçya
İtalya
Rusya
İsveç
Galler
Türkiye
Polonya
Makedonya
Finlandiya
Avusturya
Çekya
A Milli Takımımız seri başı olmadığı için şu 6 takımdan biriyle eşleşecek:
Portekiz
İskoçya
İtalya
Rusya
İsveç
Galler
DÜNYA KUPASI YOLU
Playofflardan Dünya Kupası'na 3 takım daha katılacak. 12 takım 3 yola ayrılacak ve her yoldan 1 takım Dünya Kupası bileti alacak.
Örnek olarak; A Milli Takımımız, seri başı olan 6 takımdan biriyle eşleşecek. Aynı zamanda finale yükselmemiz halinde eşleşeceğimiz muhtemel rakip de kura çekiminde belli olacak.
Tek maç usulüne göre oynanacak playofflarda ilk maçı kazanmamız halinde diğer eşleşmenin galibiyle oynayacağız ve bu maçı da kazanırsak Katar biletini cebimize koyacağız.
Kura çekimi 26 Kasım'da İsviçre'nin Zürih kentinde çekilecek.
Playofflarda ilk maçlar 24-25 Mart 2022'de, final maçları ise 28-29 Mart 2022'de oynanacak.
KUNTZ, BERAT VE ABDÜLKADİR'İ TERCİH ETTİ
Ay-Yıldızlı takımımızın ilk 11'inde Cebelitarık maçına göre 2 değişiklik yapıldı. Teknik direktör Stefan Kuntz, orta sahada Orkun Kökçü'nün yerine Berat Özdemir'i görevlendirdi. Kuntz, Barış Alper Yılmaz'ın yerine ise Abdülkadir Ömür'ü sağ kanatta tercih etti.
ABDÜLKADİR ÖMÜR İLK KEZ 11'DE
Abdülkadir Ömür, ilk kez bir resmi maçta A Milli Takım'ın ilk 11'inde yer aldı. Ayrıca Ömür, 31 Mayıs'taki Gine maçı sonrasında ilk kez milli formayı sırtına geçirdi.
KARADAĞ İLK ATAĞINDA GOLÜ BULDU
Karşılaşmanın 4. dakikasında gelişen Karadağ atağında ceza sahamıza atılan ara pasta topla buluşan Beciraj, sol köşeye yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.
KEREM'LE EŞİTLİĞİ SAĞLADIK
Abdülkadir Ömür'ün sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde kendisini unutturan Kerem Aktürkoğlu, kontrolü sonrasında düzgün bir vuruş yaparak 22. dakikada A Milli Takımımıza 1-1'lik eşitliği getiren golü attı.
İKİNCİ YARIYA TEK DEĞİŞİKLİKLE BAŞLADIK
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, ikinci yarının başında Berat Özdemir'in yerine Orkun Kökçü'yü sahaya sürdü.
ORKUN'DAN MUHTEŞEM GOL
A Milli Takımımız, ikinci yarıya baskılı başladı ve rakip kalede etkili ataklar geliştirmeye başladı. Ay-Yıldızlılar, 60. dakikada rakip yarı sahada yüklenirken ceza yayının biraz gerisinde topla buluşan Orkun Kökçü, müthiş bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.
Podgorica City Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Türkiye'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu sonucun ardından A Milli Takımımız, Hollanda'nın Norveç'i 2-0 mağlup etmesiyle 21 puanla grup ikincisi oldu ve Dünya Kupası için play-off oynamaya hak kazandı. Karadağ ise grubu 12 puanla 4. sırada tamamladı.
A Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 60. dakikada Orkun Kökçü kaydetti. Karadağ'ın tek sayısı 4. dakikada Beciraj'dan geldi.
G GRUBU PUAN DURUMU
1- Hollanda: 24 (25 averaj)
2- TÜRKİYE: 21 (11 averaj)
3- Norveç: 18 (7 averaj)
Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda playofflarda mücadele edecek 12 takım belli oldu.
A Milli Takımımızın da yer aldığı playofflarda yer alan 12 takım şöyle:
Portekiz
İskoçya
İtalya
Rusya
İsveç
Galler
Türkiye
Polonya
Makedonya
Finlandiya
Avusturya
Çekya
A Milli Takımımız seri başı olmadığı için şu 6 takımdan biriyle eşleşecek:
Portekiz
İskoçya
İtalya
Rusya
İsveç
Galler
DÜNYA KUPASI YOLU
Playofflardan Dünya Kupası'na 3 takım daha katılacak. 12 takım 3 yola ayrılacak ve her yoldan 1 takım Dünya Kupası bileti alacak.
Örnek olarak; A Milli Takımımız, seri başı olan 6 takımdan biriyle eşleşecek. Aynı zamanda finale yükselmemiz halinde eşleşeceğimiz muhtemel rakip de kura çekiminde belli olacak.
Tek maç usulüne göre oynanacak playofflarda ilk maçı kazanmamız halinde diğer eşleşmenin galibiyle oynayacağız ve bu maçı da kazanırsak Katar biletini cebimize koyacağız.
Kura çekimi 26 Kasım'da İsviçre'nin Zürih kentinde çekilecek.
Playofflarda ilk maçlar 24-25 Mart 2022'de, final maçları ise 28-29 Mart 2022'de oynanacak.
KUNTZ, BERAT VE ABDÜLKADİR'İ TERCİH ETTİ
Ay-Yıldızlı takımımızın ilk 11'inde Cebelitarık maçına göre 2 değişiklik yapıldı. Teknik direktör Stefan Kuntz, orta sahada Orkun Kökçü'nün yerine Berat Özdemir'i görevlendirdi. Kuntz, Barış Alper Yılmaz'ın yerine ise Abdülkadir Ömür'ü sağ kanatta tercih etti.
ABDÜLKADİR ÖMÜR İLK KEZ 11'DE
Abdülkadir Ömür, ilk kez bir resmi maçta A Milli Takım'ın ilk 11'inde yer aldı. Ayrıca Ömür, 31 Mayıs'taki Gine maçı sonrasında ilk kez milli formayı sırtına geçirdi.
KARADAĞ İLK ATAĞINDA GOLÜ BULDU
Karşılaşmanın 4. dakikasında gelişen Karadağ atağında ceza sahamıza atılan ara pasta topla buluşan Beciraj, sol köşeye yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.
KEREM'LE EŞİTLİĞİ SAĞLADIK
Abdülkadir Ömür'ün sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde kendisini unutturan Kerem Aktürkoğlu, kontrolü sonrasında düzgün bir vuruş yaparak 22. dakikada A Milli Takımımıza 1-1'lik eşitliği getiren golü attı.
İKİNCİ YARIYA TEK DEĞİŞİKLİKLE BAŞLADIK
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, ikinci yarının başında Berat Özdemir'in yerine Orkun Kökçü'yü sahaya sürdü.
ORKUN'DAN MUHTEŞEM GOL
A Milli Takımımız, ikinci yarıya baskılı başladı ve rakip kalede etkili ataklar geliştirmeye başladı. Ay-Yıldızlılar, 60. dakikada rakip yarı sahada yüklenirken ceza yayının biraz gerisinde topla buluşan Orkun Kökçü, müthiş bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.