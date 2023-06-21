A Milli Takım liderliği zorladı

A Milli Takım, şut ve ceza sahası dışından çekilen şut, kilit pas, başarılı dribbling, hava topu kazanma, başarılı frikik, faul kazanma ile ceza sahası dışından ve duran toptan gol değerlerinde 53 ülke içerisinde üst sıralarda yer aldı.



İŞTE O İSTATİSTİKLER



A Milli Futbol Takımı'nın başarılı olduğu 6 istatistik:



ŞUT: Oynadığı 4 karşılaşmada rakiplerine 64 şut çekti. Bu değerle ikinci olup sadece Fransa'ya (74) geçildi. Ceza sahası dışından attığı 28 şutla zirveye yerleşti.



PAS: Toplam 52 kilit pasla ikinciliğe kurulurken ilk sırada Fransa (59) yer aldı. Ayrıca frikiklerdeki başarılı pasla da (48) lider oldu.



DRİBBLİNG: Çalım meziyetlerinde Türkiye, 58 başarılı dribbling'in sonunda tek başına liderliğe kuruldu.



HAVA TOPU: Yüzde 60 kazanma değeriyle mücadele edip yine ilk sırayı kimseye kaptırmadı. 127 yüksek topun 76'sında başarı sağladı.



FAUL: Rakiplerini zorlayan milliler, 53 kez faule maruz kaldı. Kazandığı faullerle yine en üst basamağın sahibi oldu.



GOL: 4 maçta 7 gol kaydeden Kuntz'un ekibi, ceza sahası dışından 3 kez fileleri havalandırarak yine en iyi olarak kayıtlara geçti. Ayrıca duran toptaki 2 golüyle de 12 ülkeyle zirveyi paylaştı.



"ÇİFTE BAYRAM YAŞATTINIZ"



Milli Takım futbolcularını taşıyan uçakla Samsun'dan İstanbul'a dönen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, takıma seslendi: "Önümüzde Kurban Bayramı var. Bize çifte bayram yaşattınız. Hepinizi çok seviyorum. İnşallah bu kadro ile Avrupa Şampiyonası'nda daha büyük başarılar elde edeceğiz." diye konuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ