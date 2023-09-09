A Milli Takım kampından iki oyuncu ayrıldı

TFF, Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu'nun milli takım kampından ayrıldığını açıkladı.

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A Milli Takım kampından iki oyuncu ayrıldı
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09 Eylül 2023 13:33
Son güncelleme 09 Eylül 2023 13:43
Türkiye Futbol Federasyonu, Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu'nun milli takım kampından ayrıldığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, Kerem Aktürkoğlu'nun Ermenistan maçında boyun ve göğüs travması geçirmesi ve Abdülkerim Bardakcı'nın eşinin hamileliğinin son döneminde olması sebebiyle iki oyuncunun kamptan ayrıldığı açıklandı.

İşte TFF'den yapılan açıklama; 

"Kerem Aktürkoğlu dün oynanan Ermenistan karşılaşmasında boyun ve göğüs travması geçirmesi, Abdülkerim Bardakcı ise hamileliğinin son döneminde olan eşinin yanında bulunması için kendisine izin verilmesi sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı."
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