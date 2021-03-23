A Milli Takım kampında Ozan Tufan'ın doğum günü kutlandı

A Milli Takım kampında orta saha oyuncusu Ozan Tufan'ın doğum günü kutlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Takım kampında Ozan Tufan'ın doğum günü kutlandı
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23 Mart 2021 22:29
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yarın Hollanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Ozan Tufan'ın doğum günü kutlandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ozan Tufan'ın 26. yaş günü kutlaması, ay-yıldızlı ekibin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kampta gerçekleştirildi.

Milli futbolcu, bu anlamlı günü milli takımdaki arkadaşlarıyla kutlamaktan çok keyif aldığını söyledi. Teknik ekip ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul eden Ozan, yarınki Hollanda karşılaşmasından alınacak galibiyetin kendisi için çok güzel bir hediye olacağını dile getirdi.



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