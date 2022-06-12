A Milli Takım, İzmir'e iniş yaptı

A Milli Futbol Takımı'mız, Salı günü Litvanya ile oynayacağı maçın hazırlıkları için İzmir'e iniş yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Takım, İzmir'e iniş yaptı
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12 Haziran 2022 18:53
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 14 Haziran Salı günü Litvanya'yı ağırlayacak A Milli Futbol Takımı, İzmir'e geldi.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü maçında dün deplasmanda Lüksemburg'u 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı Litvanya müsabakası için özel uçakla Adnan Menderes Havalimanı'na geldi.

Konaklayacağı otele geçen ay-yıldızlı ekip, Litvanya maçının hazırlıklarına bugün Gürsel Aksel Stadı'nda basına kapalı yapacağı antrenmanla başlayacak.



 
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