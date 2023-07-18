A Milli Takım İspanya'da kampa girecek

Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Erkek Takımı, İspanya'da kamp yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Takım İspanya'da kampa girecek
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18 Temmuz 2023 13:07
Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Erkek Takımı, Hollanda'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi İspanya'da kampa girecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, 8-20 Ağustos tarihlerinde Rotterdam kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılacak.

Milliler, organizasyon öncesi 19-23 Temmuz tarihlerinde İspanya'nın başkenti Madrid'de kamp gerçekleştirilecek.

Kampta şu sporcular yer alacak:

Fikri Gündoğdu, Rıdvan Aksoy, İsmail Ar, Baran Oğuz, Arda Albayrak, Ferit Gümüş, Zafer Gültekin, Enes Bulut, Ahmet Efe Türk, Mücahit Günaydın, İbrahim Yavuz ve Mahmut Açıkgöz.

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