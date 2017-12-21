A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti ile hazırlık karşılaşması oynayacak. Saati henüz açıklanmayan karşılaşma 23 Mart Cuma 2018'de Antalya Stadyumu'nda yapılacak.



Türkiye ile İrlanda Cumhuriyeti A Milli Takımlar düzeyinde bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların ikisini Ay-Yıldızlılarımız kazanırken, rakip takım 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı; 6 maç ise berabere bitti. Türkiye'nin 15 golüne İrlanda Cumhuriyeti 27 golle karşılık verdi.



İki takım son kez 25 Mayıs 2014 tarihinde özel maçta Dublin'de karşılaşmış, Ay-Yıldızlılar rakibini 2-1 mağlup etmişti.