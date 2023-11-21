Türkiye, Kenan Yıldız'ın ardından yeni bir genci A Milli Takım'a kazandırmak istiyor.



YENİ HEDEFİMİZ CAN UZUN



Alman basınından Sport 1'de yer alan habere göre, milli takımın yeni hedefinin Nürnberg forması giyen Can Uzun olduğu belirtildi.



A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella'nın, mart ayındaki milli maç döneminde 18 yaşındaki genç oyuncuyu A Milli Takım'a almayı düşündüğü belirtildi.



Can Uzun'un, Kenan Yıldız ile yakın arkadaş olduğu ve Yıldız'ı Almanya maçındaki golünden dolayı tebrik ettiği vurgulandı.



ALMANYA DA HAREKETE GEÇTİ



Öte yandan Almanya Futbol Federasyonu'nun, Kenan Yıldız'ın aksine Can Uzun'u kendi takımlarına kazandırmak için harekete geçtiği kaydedildi.



Almanya U20 Milli Takımı Teknik Direktörü Hannes Wolf'un, Can Uzun'u ikna etmek istediği belirtildi. U20 Teknik Direktörü Wolf ve sportif direktör Joti Chatzialexiou'nun Can Uzun'u net bir plan gösterdiği ifade edildi. Can Uzun'un Almanya için ilk etapta U21 Milli Takımı'na düşünüldüğü aktarıldı.



BU SEZON PERFORMANSI



Can Uzun'un şu ana kadar sadece Türkiye'nin alt yaş kategorilerinde milli takım formaları giydiği hatırlatıldı. Uzun'un daha önce iki kez de Türkiye'nin U21 Milli Takımı'ndan davet aldığı ancak sakatlığı nedeniyle oynayamadığı ifade edildi.



Can Uzun'u zor bir karar beklediği ve genç oyuncunun Mart ayında kararını verebileceği öne sürüldü.



Bu sezon Nürnberg'te 15 maçta sahaya çıkan Can Uzun, 8 gol attı ve 2 asist yaptı. Can Uzun, sekiz ve on numaranın yanı sıra forvet olarak da görev yapabiliyor.





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