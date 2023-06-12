A Milli Takım'ın statları açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde karşılaşacağı Ermenistan ve Letonya maçlarının statları açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Takım'ın statları açıklandı
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12 Haziran 2023 16:56
A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Ermenistan ve Letonya ile oynayacağı iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak statlar belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, 8 Eylül'de Ermenistan ile oynanacak müsabakaya Eskişehir Yeni Stadı'nın ev sahipliği yapacağı belirtildi. 15 Ekim'deki Letonya karşılaşmasının da Yeni Adana Stadı'nda oynanacağı aktarıldı.

4 YIL SONRA İLK KEZ

Açıklamada, Eskişehir'de 4 yıllık aranın ardından 5. kez A Milli Takım maçı heyecanı yaşanacağı ifade edildi. Ay-yıldızlıların Yeni Adana Stadı'nda ise ilk müsabakasına çıkacağı bildirildi.

Öte yandan, millilerin 12 Ekim'de Hırvatistan'a konuk olacağı mücadelenin ise Osijek kentindeki Opus Arena'da oynanacağı duyuruldu.

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