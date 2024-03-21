A Milli Takım'ın son rakibi belli oluyor!

EURO 2024'e katılacak son 3 takım belli olacak. Play-off turunda Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan ve Lüksemburg'un mücadele edeceği C yolunun galibi, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 F Grubu'nda rakibi olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Takım'ın son rakibi belli oluyor!
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21 Mart 2024 11:14
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak son 3 takımı belirleyecek play-off turu bugün (perşembe) başlayacak.

Tek maç eleme sistemiyle yapılacak yarı finalde rakiplerine üstünlük sağlayacak takımlar, 26 Mart Salı günü finalde karşı karşıya gelecek.

Finali kazanacak ekipler de 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya katılma hakkı elde edecek.

Play-off turunda A Milli Futbol Takımı'nın F Grubu'ndaki son rakibi belirlenecek. Grupta Portekiz ve Çekya ile eşleşen ay-yıldızlı ekibin üçüncü rakibi, Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan ya da Lüksemburg olacak.

Avrupa Şampiyonası play-off turu maçlarının (TSİ) programı şöyle:

C Yolu:

20.00 Gürcistan-Lüksemburg [S Sport 2]

22.45 Yunanistan-Kazakistan [S Sport 2]

B Yolu:

22.45 İsrail-İzlanda

22.45 Bosna Hersek-Ukrayna [S Sport Plus]

A Yolu:

22.45 Polonya-Estonya [S Sport Plus]

22.45 Galler-Finlandiya



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