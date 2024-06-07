A Milli Takım'ın rakibi farklı kazandı

A Milli Takım'ın, EURO24 rakiplerinden Çekya hazırlık maçında Malta'yı 7-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
A Milli Takım'ın rakibi farklı kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Haziran 2024 20:28
A Milli Takım'ın, EURO 2024 rakiplerinden Çekya oynadığı hazırlık maçında Malta'yı 7-1 mağşup etti.

Çekya'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Antonín Barak, 44 ve 57. dakikalarda Mojmir Chytil, 47. dakikada David Jurasek, 71. dakikada Ondrej Lingr, 85. dakikada Matej Jurasek ve 89. dakikada Vaclav Cerny kaydetti.

Malta'nın tek golünü ise 59. dakikada Paul Mbong kaydetti. Ayrıca Malta da Joseph Mbong 89. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.

A Milli Takım, EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya ile karşılaşacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery