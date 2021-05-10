A Milli Takım'ın oynayacağı statlar belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda eylül ayında yapacağı Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda maçlarının statları açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Takım'ın oynayacağı statlar belli oldu
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10 Mayıs 2021 15:27
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda eylül ayında yapacağı Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda maçlarının statları belli oldu.

Milli takımların sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekibin 1 Eylül'deki Karadağ maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, 4 Eylül'deki Cebelitarık karşılaşması Victoria Stadı'nda, 7 Eylül'deki Hollanda müsabakası da Amsterdam Johan Cruijff Arena'da oynanacak.

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