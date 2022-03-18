A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı!

Oyuncu Adı



Kulüp



Doğum Tarihi



Milli / Gol



İlk A Milliliği



KALECİ



Altay Bayındır



Fenerbahçe A.Ş.



14.04.1998



2/0



27.05.2021



Sinan Bolat



KAA Gent



03.09.1988



12/0



10.08.2011



Uğurcan Çakır



Trabzonspor A.Ş.



05.04.1996



17/0



30.05.2019



DEFANS



Mehmet Zeki Çelik



LOSC Lille



17.02.1997



29/2



05.06.2018



Mert Müldür



US Sassuolo Calcio



03.04.1999



14/1



11.10.2018



Çağlar Söyüncü



Leicester City FC



23.05.1996



43/2



24.03.2016



Kaan Ayhan



US Sassuolo Calcio



10.11.1994



45/4



31.08.2016



Merih Demiral



Atalanta BC



05.03.1998



31/1



20.11.2018



Ozan Muhammed Kabak



Norwich City FC



25.03.2000



13/0



17.11.2019



Serdar Aziz



Fenerbahçe A.Ş.



23.10.1990



18/2



16.11.2014



Caner Erkin



VavaCars Fatih Karagümrük



04.10.1988



63/2



26.05.2006



Rıdvan Yılmaz



Beşiktaş A.Ş.



21.05.2001



5/0



27.05.2021



ORTA SAHA / FORVET



Abdülkadir Ömür



Trabzonspor A.Ş.



25.06.1999



10/0



30.05.2019



Cengiz Ünder



Olympique de Marseille



14.07.1997



36/11



12.11.2016



Yunus Akgün



Adana Demirspor A.Ş.



07.07.2000



-



-



Berkan İsmail Kutlu



Galatasaray A.Ş.



25.01.1998



3/0



08.10.2021



Dorukhan Toköz



Trabzonspor A.Ş.



21.05.1996



10/1



22.03.2019



Orkun Kökçü



Feyenoord



29.12.2000



13/1



06.09.2020



Taylan Antalyalı



Galatasaray A.Ş.



08.01.1995



8/0



24.03.2021



Hakan Çalhanoğlu



FC Internazionale Milano



08.02.1994



66/14



06.09.2013



Yusuf Yazıcı



PFC CSKA Moskva



29.01.1997



38/2



11.06.2017



Doğukan Sinik



Fraport TAV Antalyaspor



21.01.1999



-



-



Muhammed Kerem Aktürkoğlu



Galatasaray A.Ş.



21.10.1998



8/3



27.05.2021



Burak Yılmaz



LOSC Lille



15.07.1985



76/30



12.04.2006



Enes Ünal



Getafe CF



10.05.1997



24/2



31.03.2015



Serdar Dursun



Fenerbahçe A.Ş.



19.10.1991



2/2



08.10.2021



Umut Dilan Bozok



Kasımpaşa A.Ş.



19.09.1996



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A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off karşılaşmaları aday kadrosu belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, son aday kadroya bulunmayan Serdar Aziz, Yunus Akgün, Doğukan Sinik, Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz, Umut Bozok ve Enes Ünal listede yer aldı.Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok ilk kez aday kadroya çağrıldı.Ay-yıldızlıların teknik direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen 27 kişilik kadroda şu futbolcular yer aldı:Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok.