A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı!

A Milli Futbol Takımı'nın Portekiz maçı kadrosu açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı!
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18 Mart 2022 18:59
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off karşılaşmaları aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, son aday kadroya bulunmayan Serdar Aziz, Yunus Akgün, Doğukan Sinik, Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz, Umut Bozok ve Enes Ünal listede yer aldı.

Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok ilk kez aday kadroya çağrıldı.

Ay-yıldızlıların teknik direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen 27 kişilik kadroda şu futbolcular yer aldı:

Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok.

İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu:


Oyuncu Adı

 Kulüp

Doğum Tarihi

Milli / Gol

İlk A Milliliği

KALECİ
Altay Bayındır

 Fenerbahçe A.Ş.

14.04.1998

2/0

27.05.2021
Sinan Bolat

 KAA Gent

03.09.1988

12/0

10.08.2011
Uğurcan Çakır

 Trabzonspor A.Ş.

05.04.1996

17/0

30.05.2019

DEFANS
Mehmet Zeki Çelik

 LOSC Lille

17.02.1997

29/2

05.06.2018
Mert Müldür

 US Sassuolo Calcio

03.04.1999

14/1

11.10.2018
Çağlar Söyüncü

 Leicester City FC

23.05.1996

43/2

24.03.2016
Kaan Ayhan

 US Sassuolo Calcio

10.11.1994

45/4

31.08.2016
Merih Demiral

 Atalanta BC

05.03.1998

31/1

20.11.2018
Ozan Muhammed Kabak

 Norwich City FC

25.03.2000

13/0

17.11.2019
Serdar Aziz

 Fenerbahçe A.Ş.

23.10.1990

18/2

16.11.2014
Caner Erkin

 VavaCars Fatih Karagümrük

04.10.1988

63/2

26.05.2006
Rıdvan Yılmaz

 Beşiktaş A.Ş.

21.05.2001

5/0

27.05.2021

ORTA SAHA / FORVET
Abdülkadir Ömür

 Trabzonspor A.Ş.

25.06.1999

10/0

30.05.2019
Cengiz Ünder

 Olympique de Marseille

14.07.1997

36/11

12.11.2016
Yunus Akgün

 Adana Demirspor A.Ş.

07.07.2000

-

-
Berkan İsmail Kutlu

 Galatasaray A.Ş.

25.01.1998

3/0

08.10.2021
Dorukhan Toköz

 Trabzonspor A.Ş.

21.05.1996

10/1

22.03.2019
Orkun Kökçü

 Feyenoord

29.12.2000

13/1

06.09.2020
Taylan Antalyalı

 Galatasaray A.Ş.

08.01.1995

8/0

24.03.2021
Hakan Çalhanoğlu

 FC Internazionale Milano

08.02.1994

66/14

06.09.2013
Yusuf Yazıcı

 PFC CSKA Moskva

29.01.1997

38/2

11.06.2017
Doğukan Sinik

 Fraport TAV Antalyaspor

21.01.1999

-

-
Muhammed Kerem Aktürkoğlu

 Galatasaray A.Ş.

21.10.1998

8/3

27.05.2021
Burak Yılmaz

 LOSC Lille

15.07.1985

76/30

12.04.2006
Enes Ünal

 Getafe CF

10.05.1997

24/2

31.03.2015
Serdar Dursun

 Fenerbahçe A.Ş.

19.10.1991

2/2

08.10.2021
Umut Dilan Bozok

 Kasımpaşa A.Ş.

19.09.1996

-

-



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