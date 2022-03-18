A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, son aday kadroya bulunmayan Serdar Aziz, Yunus Akgün, Doğukan Sinik, Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz, Umut Bozok ve Enes Ünal listede yer aldı.
Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok ilk kez aday kadroya çağrıldı.
Ay-yıldızlıların teknik direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen 27 kişilik kadroda şu futbolcular yer aldı:
Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok.
İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu:
| Oyuncu Adı
| Kulüp
|
Doğum Tarihi
|
Milli / Gol
|
İlk A Milliliği
|
KALECİ
| Altay Bayındır
| Fenerbahçe A.Ş.
|
14.04.1998
|
2/0
|
27.05.2021
| Sinan Bolat
| KAA Gent
|
03.09.1988
|
12/0
|
10.08.2011
| Uğurcan Çakır
| Trabzonspor A.Ş.
|
05.04.1996
|
17/0
|
30.05.2019
|
DEFANS
| Mehmet Zeki Çelik
| LOSC Lille
|
17.02.1997
|
29/2
|
05.06.2018
| Mert Müldür
| US Sassuolo Calcio
|
03.04.1999
|
14/1
|
11.10.2018
| Çağlar Söyüncü
| Leicester City FC
|
23.05.1996
|
43/2
|
24.03.2016
| Kaan Ayhan
| US Sassuolo Calcio
|
10.11.1994
|
45/4
|
31.08.2016
| Merih Demiral
| Atalanta BC
|
05.03.1998
|
31/1
|
20.11.2018
| Ozan Muhammed Kabak
| Norwich City FC
|
25.03.2000
|
13/0
|
17.11.2019
| Serdar Aziz
| Fenerbahçe A.Ş.
|
23.10.1990
|
18/2
|
16.11.2014
| Caner Erkin
| VavaCars Fatih Karagümrük
|
04.10.1988
|
63/2
|
26.05.2006
| Rıdvan Yılmaz
| Beşiktaş A.Ş.
|
21.05.2001
|
5/0
|
27.05.2021
|
ORTA SAHA / FORVET
| Abdülkadir Ömür
| Trabzonspor A.Ş.
|
25.06.1999
|
10/0
|
30.05.2019
| Cengiz Ünder
| Olympique de Marseille
|
14.07.1997
|
36/11
|
12.11.2016
| Yunus Akgün
| Adana Demirspor A.Ş.
|
07.07.2000
|
-
|
-
| Berkan İsmail Kutlu
| Galatasaray A.Ş.
|
25.01.1998
|
3/0
|
08.10.2021
| Dorukhan Toköz
| Trabzonspor A.Ş.
|
21.05.1996
|
10/1
|
22.03.2019
| Orkun Kökçü
| Feyenoord
|
29.12.2000
|
13/1
|
06.09.2020
| Taylan Antalyalı
| Galatasaray A.Ş.
|
08.01.1995
|
8/0
|
24.03.2021
| Hakan Çalhanoğlu
| FC Internazionale Milano
|
08.02.1994
|
66/14
|
06.09.2013
| Yusuf Yazıcı
| PFC CSKA Moskva
|
29.01.1997
|
38/2
|
11.06.2017
| Doğukan Sinik
| Fraport TAV Antalyaspor
|
21.01.1999
|
-
|
-
| Muhammed Kerem Aktürkoğlu
| Galatasaray A.Ş.
|
21.10.1998
|
8/3
|
27.05.2021
| Burak Yılmaz
| LOSC Lille
|
15.07.1985
|
76/30
|
12.04.2006
| Enes Ünal
| Getafe CF
|
10.05.1997
|
24/2
|
31.03.2015
| Serdar Dursun
| Fenerbahçe A.Ş.
|
19.10.1991
|
2/2
|
08.10.2021
| Umut Dilan Bozok
| Kasımpaşa A.Ş.
|
19.09.1996
|
-
|
-