A Milli Takım'ın gençleri Almanya'da vitrine çıkacak!

Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, genç yıldızlarıyla turnuvaya damga vuracak.



Henüz millİ formayı birer ikişer defa giymiş olsalar da gençlerimiz şimdiden Avrupa'nın gözdesi oldu. Sakatlığı sebebiyle son maçlarda forma şansı bulamayan Arda Güler, parıltısıyla gözleri kamaştırdı ve dünya devi Real Madrid'in kapısından içeri girdi. Bayern Münih altyapısından yetişen Kenan Yıldız da, Almanya'ya attığı golle kulübü Juventus'un yüzünü güldürdü.



ÇOĞU ZATEN AVRUPA'DA



Daha 19 yaşında Galatasaray'dan Schalke'ye transfer olan Ozan Kabak, buradan Liverpool'a, oradan Norwich'e ve son olarak da Hoffenheim'a geçti ve genç yaşında büyük tecrübe kazandı. Hatayspor'dan Fransız ekibi Rennes'e transfer olan Bertuğ Yıldırım, Valencia'da top koşturan Cenk Özkaçar, Rangers'ta oynayan Rıdvan Yılmaz, Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Trabzonsporlu Eren Elmalı ay yıldızlı takımla şampiyonada piyasalarını artıracak.





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