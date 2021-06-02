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A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosu açıklandı! 4 isim çıkarıldı

A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosu resmen açıkladı. Şenol Güneş, aday kadrodan çıkarılan 4 ismi duyurdu.

A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosu açıklandı! 4 isim çıkarıldı
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 30 kişilik aday kadrodan 4 futbolcuyu çıkardı.

Şenol Güneş, EURO 2020'de olmayacak 4 futbolcuyu açıkladı.

Gökhan Akkan, Halil Akbunar, Efecan Karaca ve Mahmut Tekdemir, A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosundan çıkarıldı.

İşte A Milli Takımızın Euro 2020 kadrosu: 

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray)



S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
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