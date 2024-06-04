A Milli Takım'ın derdi gol!

A Milli Takım'da EURO2024 öncesi hücum hattındaki verimsizlik düşündürüyor.

A Milli Takım'ın derdi gol!
Türkiye, EURO 2024 öncesi en ciddi sınavın da son Avrupa Şampiyonu İtalya ile golsüz berabere kaldı. Ortaya konan mücadele ve futbolcuların isteği umut verse de gol beklentimiz 0.68'de kaldı, takımımız skor anlamında kısır bir maçı daha geride bıraktı.

Oynadığı son 4 maçta galibiyet alamayan Ay-Yıldızlılar, sadece iki kez gol sevinci yaşadı. Gruptaki son maçında Galler ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Milli Takım, hazırlık maçlarında Macaristan'a 1-0 ve Avusturya'ya 6-1'lik skorlarla mağlup olmuştu.

Elde gerçek manada kalan tek 9 numara Cenk Tosun. Tecrübeli futbolcunun formsuzluğu düşündürüyor. Teknik Direktör Vincenzo Montella skor gücü yüksek kanat ve orta saha oyuncularıyla EURO 2024'te bu sorunu aşmanın planlarını yapıyor.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya00000000
2Macaristan00000000
3İskoçya00000000
4İsviçre00000000
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