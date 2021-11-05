A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu
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05 Kasım 2021 17:04
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre göre ay-yıldızlı ekibin 13 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da Cebelitarık, 16 Kasım Salı günü ise deplasmanda Karadağ ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Stefan Kuntz, Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu ilk kez A Milli Takım'a davet etti. Alman çalıştırıcının belirlediği 24 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu

Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman.





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