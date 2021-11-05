A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı.Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre göre ay-yıldızlı ekibin 13 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da Cebelitarık, 16 Kasım Salı günü ise deplasmanda Karadağ ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan BolatZeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Rıdvan YılmazAbdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem AktürkoğluBurak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman.