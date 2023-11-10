A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ve Galler ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.Ay-yıldızlı ekibin yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, sakatlıktan dönen Cengiz Ünder'i yeniden aday kadroya davet etti. Abdülkadir Ömür ve Berat Özdemir de uzun bir aranın ardından yeniden milli takıma alındı.Milli takımımız, 18 Kasım'da Almanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. EURO2024 Elemeleri D Grubu son maçını ise 21 Kasım'da Galler ile oynayacak.Altay Bayındır, Ertaç Özbir, Mert Günok, Uğurcan Çakır.: Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakçı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Rıdvan Yılmaz.: Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan.: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Yusuf Sarı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Bertuğ Yıldırım, Yusuf Yazıcı.