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A Milli Takım ilk kez tam kadro çalıştı

A Milli Takımımız, Gine ile yapılacak maçın hazırlıklarına başladı.

A Milli Takım ilk kez tam kadro çalıştı
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, 31 Mayıs Pazartesi günü Gine ile oynayacağı hazırlık maçının çalışmalarına başladı.

Millilerin kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman basına açık gerçekleştirildi. A Milli Futbol Takımı'nda aday kadrodaki 30 oyuncu da idmanda yer aldı. Milli takım, Antalya kampında ilk kez tam kadro çalıştı.

Hafif sakatlıkları geçen Dorukhan Toköz ve Ozan Kabak da takımla antrenmanda yer aldı. Fransa'da Lille ile şampiyonluğa ulaşan ve kampa geç katılan Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı da Antalya kampında ilk antrenmanlarına çıktı.

Azerbaycan ile dün (27 Mayıs) oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Altay Bayındır ve Halil Akbunar da idmanda yer aldı.

Azerbaycan karşılaşmasında oynayan futbolcular yenilenme çalışması ile antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ile antrenmana başladı. İstasyon ve top kapma çalışması ile süren idman, yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.

İdman öncesinde Şenol Güneş, saha ortasında oyuncularıyla bir süre konuştu.

A Milli Takım, yarın akşam (29 Mayıs) yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
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