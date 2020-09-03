A Milli Takım, ilk kez Sivas'ta!

A Milli Futbol Takımımız, tarihinde ilk defa Sivas şehrinde maça çıktı.

Haber; AA
A Milli Takım, ilk kez Sivas'ta!
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03 Eylül 2020 22:18
A Milli Futbol Takımımız, tarihinde ilk defa Sivas'ta müsabakaya çıktı.

TFF'nin yayımladığı Türkiye-Macaristan maç kitabına göre, A Milli Futbol Takımı'na, daha önce İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Trabzon, Samsun, Denizli, Gaziantep, Kocaeli, Kayseri, Manisa, Mersin, Konya, Eskişehir, Rize ve Alanya ev sahipliği yapmıştı.

Karşılaşmanın oynandığı Yeni 4 Eylül Stadı, Ağustos 2016'da hizmete girdi. Sivasspor'un iç saha maçlarını oynadığı 27 bin 532 kişi kapasiteli stat, 2018-2019 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası finaline de ev sahipliği yapmıştı.



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