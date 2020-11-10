A Milli Takım, Hırvatistan'ı sadece 1 kez yendi

- İlk maç 1996'da

- Penaltılarla gelen yarı final

- Play-off'ta Hırvatistan güldü

- Son maçta milli takım ilk galibiyetini aldı

Maçlar

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 11.06.1996 Nottingham EURO 1996 0 - 1 12.06.1997 Sendai Özel 1 - 1 31.03.2004 Zagreb Özel 2 - 2 20.06.2008 Viyana EURO 2008 1 - 1 Penaltılarla 3-1 11.11.2011 İstanbul EURO 2012 Elemeleri play-off 0 - 3 15.11.2011 Zagreb EURO 2012 Elemeleri play-off 0 - 0 12.06.2016 Paris EURO 2016 0 - 1 05.09.2016 Zagreb Dünya Kupası Elemeleri 1 - 1 05.09.2017 Eskişehir Dünya Kupası Elemeleri 1 - 0

A Milli Futbol Takımı, özel maçta karşılaşacağı çarşamba günkü rakibi Hırvatistan ile 10. kez karşı karşıya gelecek.Türkiye, 7'si resmi, 2'si özel geride kalan 9 maçta 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti.Dördü tarafsız sahada, üçü Zagreb, biri İstanbul ve biri Eskişehir'deki müsabakalarda Hırvatistan 10, Türkiye 6 gol buldu.Türkiye, rakibiyle yaptığı 7 resmi maçın 4'ünde gol yollarında suskun kalırken, ikisinde kalesini gole kapatabildi.İki ülke A milli futbol takımları ilk kez 11 Haziran 1996'da, İngiltere'de düzenlenen 10. Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde karşılaştı.Nottingham kentinde yapılan maçı Hırvatistan, Vlaovic'in 87. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.Türkiye ile Hırvatistan ikinci randevuda 12 Haziran 1997'de Japonya'da düzenlenen Kirin Kupası'nda karşı karşıya geldi. Sendai'deki maç 1-1 sona ererken, Türkiye'nin golünü Ertuğrul Sağlam attı.Taraflar arasındaki üçüncü sınav 31 Mart 2004 tarihinde Zagreb'de yapıldı. 2-2 biten özel maçta Türkiye'nin gollerini Zafer Biryol ve Çağdaş Atan kaydetti.İki ekip arasındaki en önemli karşılaşma ise EURO 2008'de, Viyana'daki Ernst Happel Stadı'nda oynanan çeyrek final maçı oldu.20 Haziran 2008'de oynanan karşılaşmanın normal süresi 0-0 berabere sonuçlandı. Uzatma bölümünün 119. dakikasında Hırvatistan, Klasnic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Türk Milli Takımı, 120+1. dakikada Semih Şentürk'ün attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve maçı penaltılara taşıdı.Türk Milli Takımı, penaltılarda Arda Turan, Semih Şentürk ve Hamit Altıntop ile 3 gol bulurken, Hırvatistan, Modric, Petric ve Rakitic'in ayağından 3 penaltı kaçırdı ve milliler maçtan penaltılarla 3-1 galip ayrılıp, adını yarı finale yazdırdı.2012 Avrupa Şampiyonası (EURO 2012) Elemeleri play-off turunda birbirlerine rakip olan iki ülke A milli takımları arasında 11 Kasım 2011'de İstanbul'da yapılan maçı Hırvatistan, Olic, Mandzukic ve Corluka'nın golleriyle 3-0 kazandı.15 Kasım'da Zagreb'de oynanan rövanş maçı golsüz bitti ve EURO 2012 biletini Hırvatlar aldı.Türkiye ile Hırvatistan, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçında ise 5 Eylül 2017'de Eskişehir'de karşı karşıya geldi.Milli takımın, 1-0 kazanarak Hırvatistan karşısındaki ilk galibiyeti getiren maçın tek golünü Cenk Tosun attı.Türkiye ile Hırvatistan arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.