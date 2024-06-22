A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü

EURO 2024 F Grubu üçüncü maçında Çekya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürdü.

A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında Çekya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürdü.

Barsinghausen'deki kamp merkezinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası, basına açık gerçekleştirildi.

ANTRENMANDA YER ALMADI

Ay-yıldızlı ekipte tedavisi süren Orkun Kökçü takımdan ayrı koşu yaptı. Sakatlığı bulunan kaleci Mert Günok ise antrenmanda yer almadı.

İrfan Can Kahveci ve Arda Güler, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Arda Güler'in idmanda neşeli olduğu ve takım arkadaşlarının da genç futbolcu ile şakalaştığı görüldü.

TAKTİK ÇALIŞILDI

İdmanın basına açık bölümünde oyuncular; ısınma, koşu ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Çekya karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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