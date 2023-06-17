A Milli Takım, Galler maçının hazırlıklarına başladı

A Milli Takım, Galler ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Takım, Galler maçının hazırlıklarına başladı
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17 Haziran 2023 22:05
A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Galler ile 19 Haziran Pazartesi günü Samsun'da yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Letonya maçında ilk 11'de oynayan futbolcular milli takımın kamp yaptığı otelde yenileme idmanı yaptı. Diğer oyuncular ise Samsunspor Mustafa Kemal Erkanat Altyapı Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde çalıştı. Antrenmanı bir grup futbolsever de izledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, antrenmanı A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF yönetim kurulu üyeleriyle takip etti.

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