A Milli Takım, FIFA sıralamasında 26. sırayı korudu

Sıra



Takım



Puan



Değişim



1



Arjantin



1883,5



-5,52



2



Fransa



1859,85



+7,93



3



İspanya



1844,33



+7,91



4



İngiltere



1807,83



-9,45



5



Brezilya



1784,37



+12,35



6



Belçika



1761,27



-6,87



7



Portekiz



1752,68



+0,54



8



Hollanda



1748,24



-11,71



9



İtalya



1729,4



+3,09



10



Kolombiya



1724,37



-14,35





A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 26. basamaktaki yerini korudu.Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre, UEFA Uluslar B Ligi'nde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 9,63 puan toplayan Türkiye, toplamda 1548,15 puana ulaştı.Dünya Kupası'nın son sahibi ve 2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin, ilk sırayı kaptırmadı.Listenin ilk 6 sırasındaki ekipler yerini korurken, Portekiz 7. sıraya, İtalya da 9. sıraya yükseldi. Hollanda ve Kolombiya ise birer basamak geriledi.