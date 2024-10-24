A Milli Takım, FIFA sıralamasında 26. sırayı korudu

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 26. basamaktaki yerini korudu.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre, UEFA Uluslar B Ligi'nde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 9,63 puan toplayan Türkiye, toplamda 1548,15 puana ulaştı.
Dünya Kupası'nın son sahibi ve 2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin, ilk sırayı kaptırmadı.
Listenin ilk 6 sırasındaki ekipler yerini korurken, Portekiz 7. sıraya, İtalya da 9. sıraya yükseldi. Hollanda ve Kolombiya ise birer basamak geriledi.
Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre, UEFA Uluslar B Ligi'nde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 9,63 puan toplayan Türkiye, toplamda 1548,15 puana ulaştı.
Dünya Kupası'nın son sahibi ve 2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin, ilk sırayı kaptırmadı.
Listenin ilk 6 sırasındaki ekipler yerini korurken, Portekiz 7. sıraya, İtalya da 9. sıraya yükseldi. Hollanda ve Kolombiya ise birer basamak geriledi.
Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:
| Sıra
| Takım
| Puan
| Değişim
| 1
| Arjantin
| 1883,5
| -5,52
| 2
| Fransa
| 1859,85
| +7,93
| 3
| İspanya
| 1844,33
| +7,91
| 4
| İngiltere
| 1807,83
| -9,45
| 5
| Brezilya
| 1784,37
| +12,35
| 6
| Belçika
| 1761,27
| -6,87
| 7
| Portekiz
| 1752,68
| +0,54
| 8
| Hollanda
| 1748,24
| -11,71
| 9
| İtalya
| 1729,4
| +3,09
| 10
| Kolombiya
| 1724,37
| -14,35