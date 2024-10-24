A Milli Takım, FIFA sıralamasında 26. sırayı korudu

FIFA güncel dünya sıralaması belli oldu. A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 26. basamaktaki yerini korudu

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Takım, FIFA sıralamasında 26. sırayı korudu
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24 Ekim 2024 13:11
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 26. basamaktaki yerini korudu.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre, UEFA Uluslar B Ligi'nde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 9,63 puan toplayan Türkiye, toplamda 1548,15 puana ulaştı.

Dünya Kupası'nın son sahibi ve 2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin, ilk sırayı kaptırmadı.

Listenin ilk 6 sırasındaki ekipler yerini korurken, Portekiz 7. sıraya, İtalya da 9. sıraya yükseldi. Hollanda ve Kolombiya ise birer basamak geriledi.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

Sıra

 Takım

 Puan

 Değişim
1

 Arjantin

 1883,5

 -5,52
2

 Fransa

 1859,85

 +7,93
3

 İspanya

 1844,33

 +7,91
4

 İngiltere

 1807,83

 -9,45
5

 Brezilya

 1784,37

 +12,35
6

 Belçika

 1761,27

 -6,87
7

 Portekiz

 1752,68

 +0,54
8

 Hollanda

 1748,24

 -11,71
9

 İtalya

 1729,4

 +3,09
10

 Kolombiya

 1724,37

 -14,35
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