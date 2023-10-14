A Milli Takım EURO24 bileti için sahnede

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında 15 Ekim Pazar Günü (yarın) Konya'da Letonya ile karşı karşıya gelecek.



Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup ederek grupta liderliğe yükselen A Milli Futbol Takımı, 15 Ekim Pazar Günü (yarın) Letonya'yı mağlup ettiği takdirde gruptaki son maçlar öncesinde EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.



Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.



Karşılaşmayı Arnavutluk Futbol Federasyonundan hakem Enea Jorgji yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Denis Rexha ve Ridiger Çokaj, dördüncü hakemliğini ise Florian Lata üstlenecek.



Grubun diğer maçında ise aynı gün Galler ile Hırvatistan karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Ermenistan ise yedinci maç gününü bay geçecek.



GALİBİYET TURNUVA BİLETİNİ GETİRECEK



Grupta 13 puanla lider durumda bulunan Türkiye, puanını 16'ya yükselttiği takdirde diğer maçların sonuçlarına bakılmaksınız grubu ilk iki sırada tamamlamayı garantileyecek ve EURO 2024 biletini kazanacak.



D Grubu'nda bir maçı eksik Hırvatistan 10 puanla ikinci sırada. Grupta 7'şer puanlı takımlar Ermenistan ve bir maçı eksik Galler ise 3 ve 4. sırada yer alıyor. Son maçında Ermenistan'ı mağlup eden Letonya ise 3 puanla son sırada.



Ay-yıldızlı ekip, grup maçlarını 21 Kasım'da Galler ile deplasmanda oynayacağı maç ile tamamlayacak.



EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.



MERİH DEMİRAL'IN CEZASI BİTTİ



A Milli Takım'da kart cezası sona eren Merih Demiral, bu mücadelede forma giyebilecek.



Milli takımda sakatlığı süren Yusuf Sarı'nın bu maçta da forma giymesi beklenmiyor.



A Milli Takım aday kadrosunda bulunan kaleci Doğan Alemdar ise Ümit Milli Takımın 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'ta 17 Ekim'de deplasmanda Letonya ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi. Doğan, A Milli Takımın Konya'daki kampından ayrılarak İstanbul'a gitti.



