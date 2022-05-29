A Milli Takım, 'Dopingle Mücadele' seminerinde

İstanbul'da kampta bulunan A Milli Futbol Takımı, Dopingle Mücadele Semineri'ne katıldı.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre UEFA Dopingle Mücadele Eğitimi projesi kapsamında, TFF Dopingle Mücadele Kurulunca organize edilen seminerlerin beşincisi, UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları için Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampta bulunan A Milli Takım oyuncularının katılımıyla gerçekleştirildi.



Doç. Dr. İlker Yücesir, Dr. Burak Önal ve Dr. Ayşe Elif Ulusu tarafından verilen eğitime; A Milli Takım sağlık ekibi ve futbolcuları katıldı. Katılımcılar, doping ihlal sebepleri, yasaklı maddeler, tedavi amaçlı kullanım istisnası (TAKİ), doping kontrol süreci, gıda takviyelerinin riskleri ve hukuki konular hakkında bilgilendirildi.



Seminerin son bölümünde, Yücesir, Önal ve Ulusu oyuncuların sorularını cevapladı.





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